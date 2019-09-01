«تعليم الطائف» تُنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

اختتمت فعاليات «مهرجان العودة للمدارس» مساء أمس الجمعة، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بـ«جوري مول».

وقد استمر المهرجان ثلاثة أيام، في إطار الاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد، وتوعية الطلاب والطالبات والمجتمع بأهمية البداية الجادة للعام الدراسي الجديد منذ الساعة الأولى.

وقد كرست الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، جل اهتمامها لبداية جادة من خلال هذا المهرجان، وما احتواه من أركان تعليمية واستشارات تربوية تهتم بالطالب والطالبة وولي الأمر، وسط تفاعل ظاهر وحضور من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والزوار.

وقد ساهم ركن أمانة التعليم في التعريف بالمقررات الدراسية، ومتابعة الاستعداد المبكر لبداية الدراسة، إضافة إلى ترحيل الكتب إلى للمكاتب والمدارس، وكيفية تحميلها من المواقع الإلكترونية، فيما أوضحت الإدارة أعمال صيانة المدارس وتجهيزاتها والنظافة وإعادة التأهيل والترميم والإنشاء من خلال ركن «الخدمات المساندة».

وتوافد الطلاب والطالبات، وكذلك المستجدون وأولياء أمورهم على ركن «الاستشارات النفسية والتوجيه والإرشاد الطلابي» الذي استهدف تثقيف أولياء الأمور بالإجراءات والطرق الصحيحة التي من خلالها يتهيأ الطلاب المستجدون للمدرسة، إضافة إلى سرعة انسجامهم في المجتمع التربوي.

Advertisements

وأطلع المهرجان أولياء الأمور على الشراكات والتعليم الأهلي، وأهميتها للطلاب من خلال الركن المخصص لذلك، الذي سلط الضوء على دعم الطلاب الأيتام بالحقائب المدرسية وجميع احتياجاتهم، كما اطلع الزوار على جهود التعليم الأهلي ورسوم المدارس الأهلية.

واشتمل ركن «شؤون المعلمين» على ما قامت به الإدارة من تهيئة واستقبال، وبرامج للمعلمين الجدد والبرامج المقدمة لهم منذ المقابلة والكشف الطبي والمباشرة، فيما احتوى ركن «التطوير المهني» ومكتب «وفاء» على البرامج التدريبية المقدمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية خلال فترة الصيف، وكذلك أسبوع التهيئة، وتنفيذ العديد من البرامج والدورات التأهيلية والتطويرية لهم، وإكسابهم المهارات اللازمة، إضافة إلى توضيح الجهود التي تبذلها الإدارة لأبناء وبنات الشهداء من رعاية خاصة لهم، سواء على مستوى المدارس أو المكاتب أو الإدارة؛ من متابعة لتحصيلهم الدراسي ولحالتهم الاجتماعية والنفسية.

وكان للصحة المدرسية حضور في المهرجان، من خلال تقديم المساعدة للأمهات حتى يصبحن مرشدات صحيات، بالإضافة إلى توزيع المطويات والنشرات الخاصة بمواصفات الحقيبة المدرسية، والتركيز على أهمية النشاط البدني والبعد عن الأكلات السريعة والاهتمام بوجبة الإفطار.

في الإطار ذاته، ساهم ركن «خدمات الطلاب» من خلال تعريف أولياء الأمور بكيفية التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام «نور»، ونظام «المكافآت» والإعانات والغذاء بالمقاصف، بالإضافة إلى التركيز على جوانب السلامة في النقل المدرسي.

وكان لجناح «الطفولة المبكرة» بوزارة التعليم جهود في إبراز كيفية تسجيل الأبناء، وآلية تطوير مدارس الطفولة المبكرة، وآلية عملها، وأهمية مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال، بالإضافة إلى اكتشاف مهاراتهم من خلال المرسم الحر، والمسابقات. وقد أدت تلك الأركان المختلفة والألعاب المتنوعة، إضافة إلى العديد من الفقرات والمشاهد المعبرة؛ إلى كسر حاجز الخوف من المدرسة لدى الطلاب المستجدين وتهيئة واستعداد الأسر.