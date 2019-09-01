آل الشيخ يوجه بتأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل منطقة

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم السبت، تطوير المقرر الدراسي والاهتمام بالتقويم ليقيس قدرات المبدعين والموهوبين، لافتًا إلى تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل منطقة، موجهًا بتأسيس مجلس آخر لأولياء الأمور.

ووجَّه آل الشيخ كلمةً إلى منتسبي ومنتسبات التعليم والطلاب والطالبات في جميع المراحل بمناسبة العام الدراسي الجديد 1441هـ.

وقال: «زملائي منسوبي ومنسوبات التعليم، أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، أحدثكم من أحد فصول الصف الأول الابتدائي، ليصل صوتي لكم جميعًا في قاعات الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس؛ لأهنئكم بعامٍ دراسي جديد، نرسم فيه المستقبل وفق آمالكم وتطلعاتكم، ونساند معلميكم ومعلماتكم في مهمتهم السامية ورسالتهم العظيمة».

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وفي كلمته الموجهة إلى الطلاب والطالبات، أضاف: «لقد بذلنا جهدنا لنوفر لكم بيئة تعليمية مناسبة، جُهِّزتْ لكم كي تستفيدوا من إمكاناتها؛ فأنتم أساس عملنا، ومحور رسالتنا، ولا قيمة لما نبذله إذا لم ينعكس على أدائكم في الصف، ويظهر في نواتج تعلمكم؛ لذا عملنا بشكل كبير على تطوير المقرر الدراسي، والاهتمام بالتقويم، ليقيس ما يجب قياسه من معايير تعليمية، وعناية بالمبدعين والموهوبين منكم تحفيزًا وتكريمًا؛ فهم علماء الغد».

وتابع: «لم ننس كذلك ذوي الإعاقة في توفير احتياجاتهم والوقوف بجانبهم في مهمة تحصيلهم، فمن حقكم علينا جميعًا أن نسمع صوتكم؛ فأنتم المعنيون بالتطوير؛ لذا وجهت بتأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل منطقة، يرفع توصياته ومقترحاته لنا، ولتكونوا جزءًا من خطط الوزارة وعملها، كما وجهت بتأسيس مجلس آخر لأولياء أموركم الذين استأمنونا عليكم، ونشد على أيديهم بالتعاون مع المدرسة في سبيل دعمكم».

وأردف آل الشيخ، قائلًا: «وصيتي لكم أبنائي الطلاب، أن تتعلموا اليوم ما تحققون به أحلامكم، في ظل قيادةٍ سخَّرت لكم الكثير، إيمانًا منها بأنكم ثروة هذا الوطن وعُدُّته؛ لتحققوا رؤية قيادتنا الطموحة ولتكملوا مسيرة البناء».