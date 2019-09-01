«اتحاد الهجن» يمدد الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد حتى 15 المحرم

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن تمديد الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقامة بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف، إلى يوم الجمعة 15 المحرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م.
وأوضح اتحاد الهجن أن الفعاليات ستستمر يوميًّا من الخامسة عصرًا إلى الثانية عشرة ليلًا.
وتحتضن قرية الهجن أكثر من 20 فعالية متنوعة تمزج بين التراث والثقافة والفنون المختلفة؛ منها متحف الهجن الذي يستحضر تاريخها من عهد المؤسس حتى الوقت الحالي، كما تشمل الأنشطة فعاليات وعروضًا عالمية كالسيرك العالمي، والبيانو، واللعب بالنار، والرؤوس الفارغة.
ويشهد مسرح الهجن إقامة أمسيات شعرية لفن المحاورة يشارك فيها 24 شاعرًا من عمالقة هذا الفن.
وفي السياق ذاته، تتواصل سباقات الهجن ومنافسات الهجن للأشواط الدولية والمحلية والإنتاج؛ وذلك على أرض ميدان الهجن التاريخي بمحافظة الطائف.
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