12 أمرا ملكيا بتعديل واستحداث وزارات لتحقيق رؤية 2030

على مدار 4 أعوام أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 12 أمرا ملكيا فيما يخص تعديل واستحداث الوزارات، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستمرارا للتطوير والإصلاح الهيكلي في جميع قطاعات الدولة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في محاربة الفساد، وهو ما عكسته الأوامر الملكية الصادرة مساء أول من أمس، التي أضافت أيضا هيئة ملكية جديدة للعاصمة الرياض تضاف إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك بعد أن تمكنت هيئة تطوير الرياض من إطلاق عدد من المشاريع الحيوية الكبرى التي ستخدم العاصمة في عدد من النواحي. كما استمرت الإعفاءات والتعيينات بما يتوافق مع اختيار الكفاءات الوطنية التي تستطيع تحقيق المنجزات، وفقا للخطط الموضوعة في كافة الوزارات والجهات في الدولة، وبما يضمن تحقيق نسبة النجاح في تحقيق رؤية المملكة التي تعتبر هدفا إستراتيجيا، يستوجب استقطاب خبرات مميزة، فيما يمكن الاستفادة من الخبرات السابقة في مواقع استشارية هامة.

وعنيت الأوامر الجديدة أيضا بالمستقبل التقني للمملكة وخطط التحول الوطني الرقمية، وذلك من خلال إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعزز من مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في المملكة، وسيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تغيير مسمى المراقبة لإبراز دورها المحاسبي

أكد عضو مجلس الشورى فهد العنزي لـ«دوت الخليج»، أن تغيير مسمى ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة جاء ليتفق مع الدور الذي يقوم الديوان والمرتبط بالرقابة المالية اللاحقة للمال العام، وهو مسمى جاء ليتفق كذلك مع التسميات المعمول بها لهذا الجهاز الرقابي المالي في كثير من الدول، التي يوجد فيها مثل هذا الجهاز على سبيل المثال مصر والإمارات والأردن والكويت وغيرها كثير، فهو مسمى شبه موحد في كثير من الدول ويتعلق بالمحاسبة المالية الحكومية مراجعة وتدقيقا.

وأوضح العنزي أن تغيير هذا المسمى جاء لتلافي الخلط بينه وبين الجهات الرقابية الأخرى في الدولة، مثل هيئة الرقابة والتحقيق وكذلك هيئة مكافحة الفساد، فكل جهة من هذه الجهات لها اختصاص يختلف عن الاختصاص المالي المحاسبي الذي يختص به الديوان العام للمحاسبة وفق مسماه الجديد.

وبين عضو مجلس الشورى أن المسمى الجديد جاء للتأكيد على دور الديوان العام للمحاسبة واقتصاره على الرقابة المالية اللاحقة للمال العام، وذلك لصون المال العام وحمايته وحوكمة التصرف فيه من حيث طريقة إنفاقه وأوجه هذا الإنفاق، والتحقق من أن هذا الإنفاق للمال العام قد تم وفقا للأصول والمعايير المالية المعتمدة نظاماً. وهذا مفهوم الرقابة المالية اللاحقة. وهذا يتطلب جهة تتقن عملية المراجعة والمحاسبة المالية. كما أن هذه التمسية تدلل على الدور الأساس للديوان في المراقبة المالية.

مكافحة الفساد

تابع فهد العنزي أن توقيت تغيير ‏مسمى ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام المحاسبة، وكذلك ما نقله رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد من التوجيه الحاسم وشديد اللهجة من ولي العهد، يؤكدان على أن هناك تركيزا في المرحلة القادمة في الحرب على الفساد المرتبط بالوظيفة العامة أيا كان نوعها ودرجتها، فهي معرضة لأن ينحرف بها من يشغلها ويتاجر بها حتى يكون في مصاف الفاسدين، وأن الفساد المالي من صغار الموظفين المتوسطين هو هدف الحرب القادمة على الفساد، وأن تغيير المسمى جاء ليعطي تركيزا أكثر على هذا الجانب.

مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيعزز من مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في المملكة، وسيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطوير كفاءة الأداء على المستويين الحكومي والخاص، من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وقال: «الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة ولي العهد دلالة واضحة على أن المملكة عازمة على تطوير الحاضر الرقمي وبناء مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار، الأمر الذي يعزز من مسيرة المملكة ورسم مستقبلها نحو الريادة في مجال التقنية والابتكار». وأضاف أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تعزيز مستويات الأداء والإنتاجية ودعم اتخاذ القرار في القطاعات كافة، مما يجعل الخدمات المقدمة للمواطنين أكثر ابتكارا، ويفتح مجالات عدة لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الشباب.

استحداث الوزارات وتعديلاتها في عهد الملك سلمان

9/4/1436

دمج وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم

30/7/1437

تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار

تعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

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إلغاء وزارة المياه والكهرباء

تعديل اسم وزارة الحج ليكون وزارة الحج والعمرة

دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة

17/9/1439

إنشاء وزارة باسم «وزارة الثقافة»

تعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام ليكون وزارة الإعلام

29/12/1440

إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية

تعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة

الهيئات الملكية

26/10/1438

إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا

17/9/1439

إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

29/12/1440

تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»