مدارس في الحد الجنوبي تتأهب لاستقبال المستجدين

باشرت 37 مدرسة وروضة في الحد الجنوبي استقبالها 2292 طالبا وطالبة بالحد الجنوبي بمختلف المراحل بسهولة ويسر، وكثفت عدة اجتماعات بلجان تعليم صبيا استعدادها للعام الدراسي، واعتمادها أكثر من 14 مليون ريال للميزانية التشغيلية، ونظافة المدارس، واكتمال ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب الإدارة العشرة، وضمان وصولها إلى 1239 مدرسة بنين وبنات.

جاهزية المدارس

أكد المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي لـ«دوت الخليج»، جاهزية المدارس التي استقبلت أكثر من 143 ألف طالب وطالبة وتدشين أسبوع التهيئة فيها، وقد تم التأكد من جاهزيتها، والوقوف عليها ميدانيا، والتجهيز لمرحلة الطفولة المبكرة، بمدارس العالية، والأثلة، والسلامة، ومدرسة الملك عبدالعزيز بالمحلة والواسط، ومدرسة الملك فهد بالقرى، مبينا أن عدد المنظمين في الصف الأول الابتدائي لهذا العام قد بلغ 10750 طالبا وطالبة، وأن 3 آلاف طالب وطالبة استفادوا من مبادرة الطفولة المبكرة كبداية موفقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

مجمع الدرب وصبيا

أشار الحازمي إلى جاهزية المجمع التعليمي الجديد والذي انتقلت إليه الطالبات من جميع المراحل الدراسية رياض أطفال، ابتدائي، ومتوسطة، وثانوية، بعد استكمال كامل التجهيزات ووسائل السلامة فيه.

من جانبه، أنهى مجمع متوسطة صبيا الأولى مشروع مظلات الساحات الخارجية بمساحة 700 م مع صيانة المرافق وتجهيز عيادة طبية. واستقبل المجمع 700 طالب يشرف عليهم 66 كادرا إداريا ومعلما، كما بلغ عدد الطلاب العائدين لفصول الدارسة في مجمع ابن خلدون الابتدائي بصبيا 480 طالبا يشرف عليهم 55 معلما.

مشاريع جديدة

أبان «الحازمي» أن إدارة تعليم صبيا قامت بتدريب وتأهيل أكثر من 220 من منسوبي الأمن المدرسي لمدارس البنين والبنات، كما تم توفير 700 باص للنقل المدرسي، لخدمة 48 ألف طالب وطالبة، وقال إن الإدارة قد استلمت عدة مشاريع جديدة منها، متوسطة وثانوية الردحة، والحرف الابتدائية، والدرب الأولى للبنات، ومتوسطة وثانوية العيدابي، وابتدائية ومتوسطة الحسيني للبنين. وفيما يخص الطفولة المبكرة قال «الحازمي» إن الإدارة ستطبقها في 75 مدرسة، واستحدثت من أجل ذلك 33 روضة أطفال جديدة.

الحد الجنوبي

أوضح «الحازمي» أن هناك 37 مدرسة للبنين والبنات استأنفت الدراسة فيها بشكل طبيعي وتم توفير كامل الاحتياجات لها، مشيرا إلى أن مبادرة مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي، وإدارة تعليم صبيا لإدارة العملية التعليمية في المدارس المغلقة، والمتمثلة في مبادرة «التعليم المنزلي» بالتعاون بين وزارة التعليم وشركة تطوير، كانت قدمت خدماتها لأكثر من 600 طالب وطالبة ضمن مدارس قطاع آل يحيى وزيدان الذي يضم 10 مدارس للبنين والبنات، حيث تم تقديم أكثر من 600 جهاز لوحي تحتوي على المواد الدراسية والتفاعلية المعينة على عمليتي التعليم والتعلم، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل وقناة عين التعليمية والاستفادة من منصة شمس الإثرائية.

رفع التحصيل العلمي

في الوقت الذي أعلنت إدارة تعليم منطقة جازان مواعيد دوام مدارس التوأمة بالفترة المسائية من 1 إلى 7 مساء، وتخصيص 45 دقيقة للحصة الواحدة، تطبيقا لتوجيه الوزارة، باعتماد نظام الدوام الكامل بجميع مدارس الحد الجنوبي، وما صاحب ذلك من ردود أفعال أشعلت مواقع التواصل الإلكتروني، أوضح المتحدث الإعلامي لتعليم منطقة جازان يحيى عطيف، أن الإدارة تابعت ما تم نشره وتداوله بالمواقع حول تغييرات فترة دوام مدارس التوأمة، مشيرا إلى أن جميع الآراء والتعليقات محل تقدير، وأن خطط الدراسة بمدارس الحد الجنوبي تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة، والذي يأتي في مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات، والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

اكتمال الاستعدادات

أكملت إدارة تعليم جازان استعداداتها لاستقبال أكثر من 190 ألف طالب وطالبة، الذين يعودون إلى مقاعد الدراسة صباح اليوم، وسط تجهيزات وترتيبات، ورسم الخطط التعليمية للارتقاء بالميدان التعليمي، وسهلت 5 عوامل قيادة مدير التعليم الجديد إبراهيم النعمي لمواصلة نجاح تعليم جازان، والتي تأتي أبرزها الخبرة الميدانية، والعمل الأكاديمي، والاستفادة من الخبرات التعليمية والتربوية، وتذليل المعوقات، والعمل على التغييرات الكبيرة للارتقاء بالتعليم بالمنطقة، وتهيئة كل عوامل النجاح، واشتملت أبرز التجهيزات على الالتقاء بالقيادات التعليمية، وتذليل الصعوبات والتحديات، وتأمين الكتب الدراسية، واختتام برنامج بوابة المستقبل.

45 دقيقة لحصص مدارس التوأمة

تطبيق نظام اليوم الكامل لمدارس الحد الجنوبي

170 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة بجازان

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اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات

عدد المدارس 1239

37 مدرسة طبيعية بالحد الجنوبي

عدد مكاتب التعليم

10 عدد الطلاب والطالبات

143 ألفا

700 باص للنقل

75 طفولة مبكرة

125 بوابة المستقبل

التشكيلات المدرسية

1172 بنين التغطية بنسبة 99 %

1085 بنات

التغطية بنسبة 97 %

التشكيلات الإشرافية

بنين 311 مشرفا والتغطية بنسبة 97 %

بنات 240 مشرفة والتغطية بنسبة 94 %