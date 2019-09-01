الحد الأقصى لرواتب المعلمين السعوديين يفوق المتوسط العالمي

يفوق الحد الأقصى لرواتب المعلمين السعوديين المتوسط العالمي، فبينما يصل راتب المعلم السعودي في نهاية سلم التعيين حاليا وقبل العمل باللائحة الجديدة إلى 21230 ريالا شهريا (254.76 ألف ريال سنويا)، لا يتجاوز المتوسط العالمي لنظرائهم بنهاية الخدمة سقف الـ54450 دولارا أي نحو 204 آلاف ريال سنويا.

20 دولة

أظهر تقرير نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو 2019 أن متوسط رواتب المعلمين سنويا في دراسة شملت 20 دولة نحو 27650 دولارا (103.6 آلاف ريال) في بداية التعيين، ويقترب راتب المعلم السعودي في بداية سلم التعيين من ذلك المتوسط بـ(نحو 96.7 ألف ريال سنويا). وذلك بالوضع الحالي وقبل العمل باللائحة الجديدة.

الرواتب في بداية التعيين والحد الأقصى

أولا: السعودية

بداية سلم الرواتب الحالي للمعلمين: 8060 ريالا شهريا للتربوي (96.720 ألف ريال سنويا)

الحد الأقصى لرواتب المعلمين بنهاية سلم الرواتب يصل إلى 21230 ريالا شهريا (254.76 ألف ريال سنويا) وفق وزارة الخدمة المدنية

ثانيا: المتوسط العالمي

بداية التعيين: 27.6 ألف دولار أي نحو 103.6 آلاف ريال سنويا

الحد الأقصى: 54450 ألف دولار أي نحو 204 آلاف ريال سنويا

ثالثا: أميركا

بداية التعيين: (39000 دولار) نحو 146 ألف ريال سنويا

الحد الأقصى: (67000 دولار) نحو 251 ألف ريال سنويا

أعلى وأقل البلدان لعمل المعلمين وفق الراتب

كشفت مجموعة البيانات الكاملة في يونيو 2019 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن وجود فجوة كبيرة بين المعلمين ذوي الأجور الأعلى والأجور في جميع أنحاء العالم. عندما يتم تحويلها إلى دولارات أميركية، فإن كثيرا من الرواتب أقل بكثير من متوسط المدرس الأميركي، في حين أن البعض الآخر يتجاوز بكثير نطاق الرواتب الأميركية. وللمقارنة، فإن راتب البدء لمعلم في مدرسة ثانوية بدون خبرة في لوكسمبورج يبلغ حوالي 70،000 دولار. وراتب الذروة للمعلم المخضرم هو 124000 دولار.

معدل الراتب لمعلمي المدارس الابتدائية – الأعلى والأقل بالألف ريال سنويا

الدول الأعلى

بداية التعيين// // الحد الأقصى ألف ريال

لوكسمبورج: 330/ / 465

سويسرا 206.2/ / 322.5

كوريا الجنوبية 112.5/ / 300

ألمانيا 206.2/ / 281.2

أستراليا 198.7// 277.5

أيرلندا 112.5//258.7

الإمارات 198.7//251.2

كندا 131.2//343.7

البرتغال 112.5//243.7

اليابان 112.5//240

الدول الأقل

بداية التعيين// // الحد الأقصى ألف ريال

ليتوانيا 56.2/ 75

جمهورية سلوفاكيا 41.2//82.5

جمهورية التشيك 63.75//93.7

بولندا 63.7//101.2

المجر 56.2//101.2

تركيا 101.5//123.7

كوستاريكا 75/ /138.7

اليونان 78.7/ /142.5

أيسلندا 112.5/ /146.2

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المكسيك 75/ /157.5

إيطاليا 82.5/ /157.5

معدل الراتب لمعلمي المدارس الثانوية - الأعلى والأقل

الأعلى

بداية التعيين// // الحد الأقصى ألف ريال

لكسمبورج 337.5/ /517.5

سويسرا 281.2/ /408.7

ألمانيا 225/ /345

هولندا 150/ /315

كوريا الجنوبية 112.5/ /315

أستراليا 150/ /315

الإمارات 150/ /266.2

أيرلندا 127.5/ /258.7

المكسيك 150/ /247.5

اليابان 112.5/ /247.5

الأقل

بداية التعيين// بعد 15 عاما// الحد الأقصى ألف ريال

ليتوانيا 60/ /75

سلوفاكيا 63.7/ /82.5

جمهورية التشيك 63.7/ /93.7

بولندا 51.2/ /101.3

تركيا 75/ /123.7

اليونان 82.5/ /142.5

كوستاريكا 90/ /142.5

أيسلندا 75/ /153.7

شيلي 112.5/ /168.7

رواتب المعلمين في بعض الدول العربية/ ألف ريال

الكويت في الشهر الواحد 10875 ريالا

المغرب في الشهر الواحد 1500 ريال

مصر 250 ريالا عند بداية التعيين و750 ريالا بعد 10 سنوات خبرة

تونس في الشهر الواحد 937 ريالا

الجزائر في الشهر الواحد 1300 ريال

* المعلم البحريني: 9100 ريال

منهجية الدراسة

اعتمدت دراسة منظمة التعاون على مؤشر القوة الشرائية، كما أنها لا تشتمل على أي مبالغ أخرى كالمكافآت والإجازات المدفوعة والإجازات الأخرى، بالإضافة إلى أنها حددت معيارا للراتب وهو تكاليف المعيشة في الدول المختلفة التي تضمنها.

اعتمد رصد «دوت الخليج» على وزارة الخدمة المدنية في السعودية ووزارات التربية والتعليم والمالية في الدول العربية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

تأسّست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1961 خلفاً لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي التي تأسست عام 1947. وتتمثل رسالة المنظمة في «تعزيز السياسات التي تؤدي إلى تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب في سائر أنحاء العالم». وتعمل المنظمة على مسائل تتعلق بالتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يشمل موضوعات مثل الإصلاح التنظيمي، والتنمية، والتجارة الدولية. وتفتح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) باب العضوية الدولية التي تبلغ حاليا 34 دولة من أوروبا، وأميركا الشمالية والجنوبية. أما الدول الأخرى، لا سيما الاقتصادات الناشئة، فتعتبر دولا شريكة للمنظمة.