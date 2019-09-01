الصحة تنصح بحقيبة مدرسية أقل من وزن الطالب

نصحت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر»، بأهمية الاختيار السليم للحقيبة المدرسية المناسبة للطالب، بحيث تحتوي على عدة جيوب للسماح بتوزيع الوزن بشكل أفضل على أجزاء الجسم، مشددة على أن تكون الأوزان على ظهر الطلبة أقل من 10% من وزن جسمه. وشددت على ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان الطالب يشكو من آلام الظهر بشكل مستمر، للحد من المخاطر، محذرة من حمل الحقائب المدرسية الثقيلة لكونها من أهم أسباب آلام الظهر وتشوهات العمود الفقري، لافتة إلى أهمية تقليل الحمل على الطالب وذلك من خلال الحرص على أخذ الكتب المطلوبة فقط لكل يوم، وتنظيف وترتيب الحقيبة حسب الجدول الدراسي مع ضرورة تعليم الطلبة الطريقة الصحيحة لحمل الحقيبة المدرسية. وأشارت الصحة إلى عدم الفائدة من استخدام الحقائب ذات العجلات نظرا لأنها قد تسبب آلاما في الظهر والكتف.



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