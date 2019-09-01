

سكاكا 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

صرح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأن دوريات الأمن باشرت مساء يوم الخميس بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة بحي بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا .

وعند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في استطلاع الوضع تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند خروجه في محاولة للفرار منهم مما اقتضى الرد عليه بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته ، كما تم ضبط 22 ظرف فارغ في الموقع وسلاحين أبيضين .

وقد نتج عن تبادل اطلاق النار تعرض المتهم لإصابة بقدمه وتم نقله إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وشرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

// للصحف فقط // // انتهى //

01:04ت م

0132





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة الجوف : الأجهزة الأمنية تباشر بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار بحي غرب سكاكا // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.