3 نقاط مضيئة في مسيرة فايلر مدرب الأهلي المصري الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده مع السويسري رينيه فايلر، لتدريب الفريق خلفا لمدربه السابق الأوروجواياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته مؤخرا، دون الكشف عن مدة التعاقد.

وسبب تعيين المدرب الجديد صدمة لجماهير الفريق بسبب عدم ارتقاء سيرته الذاتية لطموحات الجماهير التي كانت تنتظر مدربا معروفا ذا خبرة بالملاعب الأفريقية أو العربية، وفقا لما أعلنته إدارة النادي في بيان مؤخرا.

ورغم ذلك فإن سيرة المدرب الجديد بها عدة نقاط مضيئة قد تبعث الأمل في نفوس الجماهير بإمكانية أن يصنع المدرب الشاب تاريخا جديدا مع الفريق، كما فعل من قبله العديد من المدربين لعل أبرزهما لبرتغالي مانويل جوزيه.

أول لقب.. وتأهل صعب

بدأ فايلر مسيرته التدريبية كمدرب لفريق شافهاوزن المنافس في دوري الدرجة الثانية السويسري لمدة عامين في الفترة من عام 2009 حتى عام 2011، وكانت تجربة ضعيفة، حيث خاض مع الفريق 55 مباراة فاز في 18 منها وخسر 24، وتعادل في 13، ليرحل عنه في 13 أبريل/نيسان 2011 لتدريب فريق أراو المنافس بالبطولة نفسها.

وحصل المدرب على لقب دوري التحدي (دوري الدرجة الثانية السويسري) مع أراو بعد مشوار صعب، وتأهل به لدوري الدرجة الأولى موسم 2012-2013، وحقق معه عدة نتائج جيدة أمام عدة فرق عريقة، حيث فاز على إف سي زيوريخ 5-1، وجراسهوبرز 4-0 ولوزيرن 4-2.

وخاض فايلر مع أراو 119 مباراة إجمالا، حقق الفوز في 65 منها وتعادل في 19 وخسر 35 مباراة، ورحل عن الفريق في نهاية عقده في يونيو/حزيران عام 2014.

تجربة ألمانية قوية

اتجه فايلر بعدها للتدريب في ألمانيا، حيث تولى قيادة نورمبرج المنافس في دوري الدرجة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، وحصل معه على المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الألماني موسم 2015-2016، وكان على أعتاب التأهل به لمنافسة الكبار في الدرجة الأولى، لكنه خسر في مرحلة "البلاي أوف" أمام آينتراخت فرانكفورت بالخسارة بمجموع اللقاءين 1-2.

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واحتل الفريق قائمة ثاني أقوى هجوم في دوري الدرجة الثانية بتسجيل 68 هدفا، وحقق بعض النتائج القوية أبرزها الفوز على يونيون برلين 6-2، ولايبزيج 3-1، ودوسلدورف 5-1، وسانت باولي 4-0، لكن فايلر رحل عن الفريق في يونيو/حزيران 2016.

لقب كبير وتألق أوروبي

انتقل مدرب الأهلي الجديد لتدريب أندرلخت البلجيكي في يوليو/تموز عام 2016، حيث توج معه بلقب الدوري في موسمه الأول 2016-2017، واحتل الفريق قائمة أقوى خط هجوم في المسابقة بإحراز 67 هدفا، وحصل على جائزة أفضل مدرب في بلجيكا في 2017.

وعلى الصعيد الأوروبي سار الموسم الأول للمدرب السويسري مع أندرلخت بشكل جيد، حيث قاد الفريق للتأهل للدور ربع النهائي في بطولة الدوري الأوروبي، قبل أن يودع المنافسات على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي حقق اللقب فيما بعد.

وفي الموسم التالي توج فايلر مع أندرلخت بكأس السوبر البلجيكي، لكن ساءت النتائج في باقي الموسم، لتتم إقالته بعد الخسارة من بايرن ميونيخ الألماني 0-3 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في سبتمبر/أيلول عام 2017.

وخاض فايلر 66 مباراة مع أندرلخت، حقق الفوز في 36 مباراة، وتعادل في 16، وخسر 14.

تجربة للنسيان

كانت آخر محطات فايلر مع نادي لوزيرن السويسري، الذي تولى تدريبه في يوليو/تموز عام 2018، ولم يستمر معه طويلا حيث تمت إقالته من منصبه في فبراير/شباط الماضي لسوء النتائج.



وخاض فايلر إجمالا مع الفريق 26 مباراة، حقق الفوز في 11 منها وتعادل في واحد وخسر 14.