، "تعليم مكة" يستقبل أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة.. اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للمدارس لمتابعة جدية الدراسة

أنهت إدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لاستقبال أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة في أول أيام العام الدراسي الجديد 1440هـ / 1441هـ، وذلك بدءاً من صباح اليوم الأحد في مختلف المراحل الدراسية بمدارس منطقة مكة المكرمة.

وكشفت الإحصائية التي أعلنتها إمارة مكة المكرمة في حسابها الرسمي بـ "تويتر" أعداد الطلاب والطالبات، وهي على النحو الآتي: 382 ألفاً بمكة المكرمة، و250 ألفاً بالطائف، و600 ألف بجدة، و66 ألفاً بالقنفذة، و34 ألفاً بالليث.

فيما يقوم المشرفون التربويون والمشرفات التربويات في بداية كل عام دراسي جديد بمتابعة المدارس التي جهزت البرامج التمهيدية لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، إضافة إلى متابعة البرامج التوعوية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، فضلاً عن متابعة توزيع الكتب الدراسية على جميع المدارس.

كما يقوم مديرو إدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة على زيارة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات لجميع المدارس منذ الصباح الباكر للتأكد من البداية الفعلية للدراسة، وحصر ما تحتاج إليه المدارس، وإعداد تقرير يُرفع للإدارة العامة للتعليم.