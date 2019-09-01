، البنوك لـ"الخليج 365": لن يتمكن أحد من اختراق حساب العميل عن طريق معلومات الإيصال ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن إجراءات الدخول للحساب صارمة وليست بالسهولة التي يتخيلها بعضهم

أكدت البنوك السعودية أن الحسابات البنكية للعملاء في مأمن ولا يستطيع أحد اختراقها أو الوصول إليها أو التحويل منها عن طريق معلومات الإيصال والذي يهمله بعضهم برميه أمام جهاز الصراف الآلي، مشيرة إلى أن خطره يتمثل في أنه قد يقوم المحتال بتتبع العميل نظرًا للمعلومات الحساسة المدونة عليه ومنها الرصيد لإيذائه بهدف السرقة.

وبيّنت أن إجراءات الدخول للحساب البنكي صارمة ويتم إجراؤها من خلال عدة خطوات يطلع عليها العميل نفسه وليست بالسهولة التي يتخيلها بعضهم.

وتفصيلاً؛ قال المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"الخليج 365"، إن المعلومات المدونة بالإيصال البنكي لا تمكن المحتال من الدخول على حساب العميل أو اختراقه، ولكنها تتضمن لمعلومات حساسة مثل "الرصيد" والمبلغ المسحوب، والذي لا سمح الله قد يكون مغريًا للمحتال أو للمجرم ما يدفعه لتتبع العميل وإيذائه بهدف السرقة.

وأضاف "حافظ": كما أن الإلقاء بالإيصال البنكي على الأرض بجانب جهاز الصرف الآلي وعدم الاحتفاظ به أو التخلص منه بأسلوب حضاري يكون أمرًا مشوهًا للمنظر الحضاري وللبيئة في الوقت نفسه.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد نبهت في فترة سابقة المواطنين والمقيمين من وجود عمليات نصب واحتيال مصرفي يقوم بها مجموعة من المحتالين بأشكال متعددة مستغلين قلة الوعي المصرفي لدى بعض عملاء البنوك ومنها قيام المحتال بإيهام العملاء أثناء استخدامهم لأجهزة الصرف الآلي باستقبال حوالة مالية على حساب العميل بحجة عدم وجود حساب له في ذلك البنك ومساعدتهم في الحصول على المبلغ المحول لحساب عميل البنك من خلال سحب المبلغ من الصراف الآلي باستخدام بطاقة العميل وبعد أن يتم التحويل ويستلم ذلك المحتال المبلغ يفاجأ العميل بإيقاف حسابه بسبب تلك العملية وبعد استفساره من بنكه عن سبب إيقاف الحساب يتبين له أن المبلغ المحول لحسابه مختلس من حساب عميل آخر.

وأيضًا قيام المحتال بالاتصال على عملاء البنوك والادعاء بأنه موظف أحد البنوك ويطلب من عميل البنك أن يحدث بياناته من خلال تزويد المتصل بعدة معلومات مثل رقم الحساب ورقم بطاقة الصراف الآلي والرقم السري وعند قيام العميل بتزويد المتصل بتلك المعلومات يقوم المتصل باستخدام تلك المعلومات بالتحويل من حساب عميل البنك من خلال الإنترنت أو أجهزة الصرف الآلي.

وحذرت المؤسسة جميع المواطنين والمقيمين من مثل هذه العمليات وعدم الاستجابة لها مع ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة بالحساب وبالذات الرقم السري.