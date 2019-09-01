، الفيصل يعفي مدير ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.. ويوجه إنذراً نهائياً لشركة الصيانة ،

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أصدر عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراراً يقضي بإعفاء مدير ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء من منصبه، وإنذار شركة الصيانة وتغريمها بعد الملاحظات المرصودة في مباراتي العدالة وضمك، والفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت الهيئة العامة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إشارة إلى ما شهدته مباراة (العدالة وضمك) ومباراة (الفتح والنصر) في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من قصور وملاحظات في الخدمات المقدمة للجمهور، ووفقاً لما تم رصده من ضعف في المتابعة وبناء على التقارير المرفوعة فقد أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراراً يقضي بما يلي:
- إعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء من منصبه.
- توجيه إنذار نهائي لشركة الصيانة القائمة على الملعب، وفرض غرامة مالية عليها وفقاً لبنود العقد الخاص بذلك، مع إعادة النظر في المشاريع المقدمة لها في قطاعات الهيئة.
وتابع البيان: تؤكد الهيئة في هذا الإطار أنها ستتابع بصورة دائمة ومن خلال فريقها الميداني كل الملاحظات لضمان معالجتها بما يسهم في تهيئة الملاعب وتجهيزها كبيئة رياضية جاذبة للجمهور الكريم.
وأضاف: كما تتطلع الهيئة لحرص الأندية واهتمامها بتنظيم مبارياتها على أفضل صورة، والسعي لإسناد التنظيم لشركات متخصصة وقادرة على تحقيق أعلى درجات الجودة في التنظيم وخدمة الجمهور، وذلك من منطلق أن الأندية هي المسؤولة عن تنظيم مبارياتها بما في ذلك إصدار التذاكر وتنظيم دخول الجماهير.
الفيصل يعفي مدير ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.. ويوجه إنذراً نهائياً لشركة الصيانةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-01
أصدر عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراراً يقضي بإعفاء مدير ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء من منصبه، وإنذار شركة الصيانة وتغريمها بعد الملاحظات المرصودة في مباراتي العدالة وضمك، والفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت الهيئة العامة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إشارة إلى ما شهدته مباراة (العدالة وضمك) ومباراة (الفتح والنصر) في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من قصور وملاحظات في الخدمات المقدمة للجمهور، ووفقاً لما تم رصده من ضعف في المتابعة وبناء على التقارير المرفوعة فقد أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراراً يقضي بما يلي:
- إعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء من منصبه.
- توجيه إنذار نهائي لشركة الصيانة القائمة على الملعب، وفرض غرامة مالية عليها وفقاً لبنود العقد الخاص بذلك، مع إعادة النظر في المشاريع المقدمة لها في قطاعات الهيئة.
وتابع البيان: تؤكد الهيئة في هذا الإطار أنها ستتابع بصورة دائمة ومن خلال فريقها الميداني كل الملاحظات لضمان معالجتها بما يسهم في تهيئة الملاعب وتجهيزها كبيئة رياضية جاذبة للجمهور الكريم.
وأضاف: كما تتطلع الهيئة لحرص الأندية واهتمامها بتنظيم مبارياتها على أفضل صورة، والسعي لإسناد التنظيم لشركات متخصصة وقادرة على تحقيق أعلى درجات الجودة في التنظيم وخدمة الجمهور، وذلك من منطلق أن الأندية هي المسؤولة عن تنظيم مبارياتها بما في ذلك إصدار التذاكر وتنظيم دخول الجماهير.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
12:15 AM
بعد قصور في الخدمات المقدمة للجماهير
أصدر عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراراً يقضي بإعفاء مدير ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء من منصبه، وإنذار شركة الصيانة وتغريمها بعد الملاحظات المرصودة في مباراتي العدالة وضمك، والفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت الهيئة العامة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إشارة إلى ما شهدته مباراة (العدالة وضمك) ومباراة (الفتح والنصر) في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من قصور وملاحظات في الخدمات المقدمة للجمهور، ووفقاً لما تم رصده من ضعف في المتابعة وبناء على التقارير المرفوعة فقد أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراراً يقضي بما يلي:
- إعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء من منصبه.
- توجيه إنذار نهائي لشركة الصيانة القائمة على الملعب، وفرض غرامة مالية عليها وفقاً لبنود العقد الخاص بذلك، مع إعادة النظر في المشاريع المقدمة لها في قطاعات الهيئة.
وتابع البيان: تؤكد الهيئة في هذا الإطار أنها ستتابع بصورة دائمة ومن خلال فريقها الميداني كل الملاحظات لضمان معالجتها بما يسهم في تهيئة الملاعب وتجهيزها كبيئة رياضية جاذبة للجمهور الكريم.
وأضاف: كما تتطلع الهيئة لحرص الأندية واهتمامها بتنظيم مبارياتها على أفضل صورة، والسعي لإسناد التنظيم لشركات متخصصة وقادرة على تحقيق أعلى درجات الجودة في التنظيم وخدمة الجمهور، وذلك من منطلق أن الأندية هي المسؤولة عن تنظيم مبارياتها بما في ذلك إصدار التذاكر وتنظيم دخول الجماهير.
، الفيصل يعفي مدير ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.. ويوجه إنذراً نهائياً لشركة الصيانة ،
المصدر : الخليج 365
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