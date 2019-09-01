، بالفيديو .. القبض على كويتيين وسعودي في قبرص إثر مشاجرة دامية مع بريطانيين ،

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ألقت الشرطة القبرصية في بلدة أيا نابا القبض على تسعة كويتيين وسعودي إثر مشاجرة دامية بينهم وبين سياح بريطانيين في أحد الفنادق القبرصية، استُخدمت فيها الآلات الحادة.
وتم نقل سائحَيْن بريطانيَّيْن إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرُّضهم لإصابات قوية وطعن بآلة حادة، وخرجا بعد استقرار حالتَيْهما الصحيتَيْن.
وتُظهر لقطات الفيديو التي تم تصويرها من قِبل المارة في موقع الحادث مجموعة من الرجال يشاركون في قتال شرس على جانب حمام للسباحة في منتجع سياحي، ويظهر فيه شخصان من الجنسية البريطانية يتعرضان للركل والضرب العنيف، كما شوهد استخدام آلة حادة في المشاجرة.
وذكر السفير القبرصي لدى الكويت أنه تم إيقاف تسعة كويتيين وسعودي من جانب وسياح بريطانيين من جانب آخر بعد المشاجرة الدامية التي وقعت يوم الخميس في منطقة سياحية، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات سيتم الكشف عنها خلال أيام قليلة.
وتعمل السلطات الأمنية على استدعاء الشهود وتفريغ الكاميرات في محاولة لإنهاء التحقيقات خلال فترة قصيرة.
وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها تتابع تفاصيل التحقيق مع تسعة مواطنين وآخر سعودي إثر مشاجرة دامية وقعت يوم الخميس بينهم وبين سائحين بريطانيين في أحد الفنادق القبرصية، واستُخدمت فيها آلات حادة.
وتداولت مواقع التواصل أمس فيديو، يُظهر المشاجرة التي يبدو أنها بدأت داخل الفندق، ثم انتقلت إلى الشارع، ويظهر فيها أشخاص يتبادلون الضرب بشكل عنيف؛ ما أدى إلى نقل عدد منهم إلى أحد المستشفيات هناك.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 12:31 AM
استُخدمت فيها آلات حادة.. وتم نقل المصابين للمستشفى.. والخارجية الكويتية تتدخل
ألقت الشرطة القبرصية في بلدة أيا نابا القبض على تسعة كويتيين وسعودي إثر مشاجرة دامية بينهم وبين سياح بريطانيين في أحد الفنادق القبرصية، استُخدمت فيها الآلات الحادة.
وتم نقل سائحَيْن بريطانيَّيْن إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرُّضهم لإصابات قوية وطعن بآلة حادة، وخرجا بعد استقرار حالتَيْهما الصحيتَيْن.
وتُظهر لقطات الفيديو التي تم تصويرها من قِبل المارة في موقع الحادث مجموعة من الرجال يشاركون في قتال شرس على جانب حمام للسباحة في منتجع سياحي، ويظهر فيه شخصان من الجنسية البريطانية يتعرضان للركل والضرب العنيف، كما شوهد استخدام آلة حادة في المشاجرة.
وذكر السفير القبرصي لدى الكويت أنه تم إيقاف تسعة كويتيين وسعودي من جانب وسياح بريطانيين من جانب آخر بعد المشاجرة الدامية التي وقعت يوم الخميس في منطقة سياحية، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات سيتم الكشف عنها خلال أيام قليلة.
وتعمل السلطات الأمنية على استدعاء الشهود وتفريغ الكاميرات في محاولة لإنهاء التحقيقات خلال فترة قصيرة.
وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها تتابع تفاصيل التحقيق مع تسعة مواطنين وآخر سعودي إثر مشاجرة دامية وقعت يوم الخميس بينهم وبين سائحين بريطانيين في أحد الفنادق القبرصية، واستُخدمت فيها آلات حادة.
وتداولت مواقع التواصل أمس فيديو، يُظهر المشاجرة التي يبدو أنها بدأت داخل الفندق، ثم انتقلت إلى الشارع، ويظهر فيها أشخاص يتبادلون الضرب بشكل عنيف؛ ما أدى إلى نقل عدد منهم إلى أحد المستشفيات هناك.
، بالفيديو .. القبض على كويتيين وسعودي في قبرص إثر مشاجرة دامية مع بريطانيين ،
المصدر : الخليج 365
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