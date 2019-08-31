السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يوجهان رسائل للمعلمين والطلاب



الدمام 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، رسائل للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مع مطلع العام الدراسي، نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي إعلانات الطرق.

ووجه سمو أمير الشرقية رسالته التي جاء فيها "إخواني المعلمين والمعلمات، أبنائي الطلاب والطالبات، بالمعرفة نواصل التنمية ونبني المستقبل" ذيلت بإمضاء سموه.

كما وجه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية رسالةً جاء فيها " إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، بالعلم ننشر النور، ونحيي الأمل" مذيلةً بإمضاء سموه .

يذكر أن سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، دأبا على مشاركة إخوانهم وأبنائهم المواطنين في مختلف المناسبات، سواءً في الأعياد أو بدء العام الدراسي، وغيرها من المناسبات المختلفة، تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر منصات وشاشات الطرق، وعبر منصات الإدارات المعنية.

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