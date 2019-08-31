زيدان يمهد لقنبلة صيفية في اللحظات الأخيرة من الميركاتو

لمّح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لإمكانية إبرام ناديه صفقة أو اثنتين من العيار الثقيل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، الإثنين المقبل.

وظهر زيدان في مؤتمر صحفي، السبت، للحديث لوسائل الإعلام قبل مواجهة فياريال، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، عن تحركات ناديه ومصير بعض اللاعبين هذا الصيف.

وسُئل المدرب الفرنسي عن موقف الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، المرشح بقوة للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، فأجاب: "سيكون معنا أمام فياريال، وحتى نهاية الميركاتو فكل الأمور واردة".

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وأكمل: "ربما يرحل بالفعل في النهاية، لكن أهم شيء هو وجوده معنا أمام فياريال، فهذا ما يهمنا في الوقت الراهن".

وبسؤاله عن مدى صحة التقارير التي تفيد بقرب انتقال الفرنسي ألفونس أريولا حارس سان جيرمان إلى الريال، عقب: "ما سيحدث سيحدث، لكن لا يهمنا حاليا سوى التركيز على مواجهة فياريال، وبعدها سنرى ما ستؤول إليه الأمور في النهاية".

وأضاف: "حتى نهاية فترة الانتقالات، هناك إمكانية لقيامنا بقنبلة أو اثنتين، لكن الأهم مباراتنا أمام فياريال".

وأكمل: "في النهاية، أنا فخور باللاعبين الذين نمتلكهم؛ لأنهم الأفضل بالنسبة لي، ومن المهم أن نتحلى بالهدوء جميعا، فكل المدربين يأملون في تدريب مجموعة اللاعبين التي أمتلكها في الوقت الراهن".