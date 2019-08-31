تعليم شرورة يستقبل 28 ألف طالب وطالبة ببرنامج تمهيدي

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة استعداداتها لاستقبال 28 ألف طالب وطالبة غدًا، في 179 مدرسة بمختلف مراحل التعليم العام وبرامجه المختلفة، حيث كثفت الإدارة خلال الفترة الماضية أعمالها الميدانية من الزيارات الإشرافية والتنفيذية واللقاءات التربوية والاجتماعات وبرامج أسبوع التهيئة للمعلمين والمعلمات والمشرفين لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير إدارة التعليم بشرورة فهد بن صالح عقالا، أن الإدارة أكملت كل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية خاصة فيما يتعلق بتوزيع المقررات الدراسية وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع بداية الحصة الأولى، مبينًا أن جميع المدارس الابتدائية بالمحافظة قد أعدت برنامج تمهيدي في الأسبوع الأول بتواجد أولياء أمور الطلاب المستجدين بقصد تهيئتهم للبيئة المدرسية وتعويدهم على حبها وكسر حاجز الخوف والخجل والتردد الذي ينتاب بعض الأطفال في السنة الأولى, حيث يتضمن إقامة حفل مبسط لاستقبالهم إلى جانب تنفيذ برامج تربوية وترفيهية.

وأشار عقالا إلى أنه بناءً على توجيهات معالي وزير التعليم، جرى اعتماد خطة للجولات الإشرافية التي سيقوم بتنفيذها مدير التعليم ومساعديه وعدد كبير من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة سير العمل في المدارس بنين وبنات ومتابعة انتظام الدراسة منذ بداية حصة الاصطفاف الصباحي وحتى نهاية اليوم الدراسي لتذليل كافة الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لقادة وقائدات المدارس.

وأبان أن عدد مدارس الطفولة المبكرة التي سوف يتم الدراسة بها هذا العام تبلغ 5 مدارس في شرورة والوديعة، حيث جرى تجهيزها لاستقبال الطلاب والطالبات، كما جرى الاستعداد مبكرا لمشروع الطفولة المبكرة من خلال عقد الاجتماعات والدورات التدريبيةً والتأكد من اكتمال كافة التجهيزات وتسجيل الطلاب والطالبات فيها لضمان نجاح مشروع الطفولة المبكرة بالمحافظة.