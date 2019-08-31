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2019-08-31 وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية عزم ببريدة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جمعية ذوي الإعاقة ببريدة “عزم”، المتخصصة في رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: – أخصائية علاج طبيعي. – أخصائية علاج وظيفي. Advertisements – أخصائية نطق. – ممرضة. وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية وعناوين التواصل على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019م.









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