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2019-08-31 ‏الشاهينية تحسم أشواط البكار والكايد ينتزع صدارة القعدان متابعات الخليج 365 - واس شهد ميدان الهجن بمحافظة الطائف مساء اليوم، تنفيذ 4 أشواط مخصصة للإنتاج لفئة “اللقايا”، ومسافتها 7 كم ، وتأتي ضمن مرحلة منافسات أشواط الإنتاج والدولية والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.

وجاءت نتائج المركز الأول للأشواط على النحو التالي:

الشوط الأول “الشاهينية” لحمد سعيد المري.

الشوط الثاني: “الكايد” لخلف نايف الفرتاج.

الشوط الثالث: “شقاء” لعلي صالح المري.

الشوط الرابع: “الكايد” لمطر فهد العصيمي.









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