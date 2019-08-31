شكرا لقرائتكم معرض وأركان توعوية ضمن حملة صحتي في مدرستي بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-31 معرض وأركان توعوية ضمن حملة صحتي في مدرستي بحفر الباطن متابعات الخليج 365 - حفر الباطن أطلقت صحة حفر الباطن حملة صحتي في مدرستي، لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الخميس الماضي. الحملة أطلقتها الصحة بالتزامن مع العام الدراسي الجديد بمعرض تثقيفي وأركان توعوية ومبادرات وقائية وفحوصات، إلى جانب تعريف الجمهور بالبرامج والمبادرات الصحة المدرسية. Advertisements وتهدف الحملة إلى رفع معدل الوعي الصحي لدى الطلاب في كيفية المحافظة على الصحة العامة، إلى جانب التوعية بالمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان وإجراء الفحوصات لهم؛ لتعزز من صحتهم الغذائية وإرشادهم إلى النمط الغذائي الصحيح، ويتضمن المعرض برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال. وصاحب الحملة أركان خاصة بالتعريف بممارسة وأهمية الرياضة ومكافحة التدخين والإقلاع عنه.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معرض وأركان توعوية ضمن حملة صحتي في مدرستي بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.