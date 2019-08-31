2019-08-31

وقفة احتجاجية في برلين تنديدًا بجرائم النظام الإيراني

متابعات الخليج 365 - الرياض

احتشد عشرات البلوش أمام مبنى البرلمان الألماني في برلين، منددين بسياسات النظام الإيراني القمعية، رافعين لافتات تدعو دول العالم ومنظماته الإنسانية للتدخل ووضع حد لممارسات النظام الإيراني بحق أبناء الشعوب المحتلة داخل إيران.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزب الشعب البلوشي، الأعلام المحلية الوطنية ورددوا هتافات تؤكد تمسك أبناء بلوشستان بهدف التحرير وسعيهم للتخلص من سيطرة النظام الإيراني على أراضيهم ومقدراتهم ورفضهم لكل إجراءات النظام التي تستهدف محو ثقافتهم وفرض أجنداته العنصرية عليهم.

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وأكد بعض المشاركين البلوش أن التصدي لممارسات النظام الإيراني القمعية وفضحها في المحافل الدولية هي بعض الأهداف التي يجب مواصلة السعي إلى تحقيقها من خلال الأنشطة الاحتجاجية في أوروبا.

وحق تلك الشعوب في مقاومة نظام الاحتلال الإيراني كان واحدًا من الشعارات التي رفعها المحتجون، مؤكدين أنها حق مشروع كفلته كل الأعراف والقوانين الدولية للشعوب التي تتعرض للاحتلال.

وشارك بعض أبناء الجالية الأحوازية في الوقفة الاحتجاجية البلوشية دعمًا لجهود فضح جرائم النظام الإيراني وفي إطار السعي لمساندة مساعي الشعوب غير الفارسية في التخلص من الاحتلال، كما رفع المشاركون صور الشهداء والمعتقلين البلوش ولوحات توثق معاناتهم وما يتعرضون له داخل سجون النظام الإيراني.