الان تتابع إعفاء مدير ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء من منصبه لهذا السبب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 24 دقيقة - 12:04 ص, 1 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قرر رئيس هيئة الرياضة، إعفاء مدير ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء من منصبه، وإنذار شركة الصيانة وتغريمها. جاء ذلك بعد الملاحظات المرصودة في مباراتي العدالة و ضمك، و الفتح و النصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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