قادة التغيير لولي العهد: كل عام وأنت ملهمنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبده حكمي - مكة المكرمة

قدم السعوديون التهئنة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة يوم ميلاده الـ 34 الذي صادف أمس، معبرين عن تهانيهم له، كيف لا وهو دائما يؤكد أن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير.

ونثروا حبهم لأهم الشخصيات في العالم في هاشتاق تصدر الترند على تويتر وزاده جمالا، واتفقوا جميعا على محبة هذا الفارس كشخصية استثنائية أحدثت نقلات حضارية غير مسبوقة للمواطن السعودي وللأمتين العربية والإسلامية، مبينين أن تلك النجاحات السريعة واللافتة التي قادها ولي العهد نالت إعجاب العالم، وحظيت بمشاعر التقدير والامتنان، تميزا وحيوية وتوجها مخلصا نحو العطاء والنجاح الذي صار أنموذجا يحتذى به، ومنهجا نرقب فعله واستمرار نتائجه بكثير من الانبهار والأمل في كل مكان.

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ووصفوا ولي العهد بأنه من أخرج السعودية من مآزق حضارية واجتماعية وثقافية حادة كنا نظنها قدرا أبديا لا فكاك منه، وقاد نهضة اقتصادية طموحة لتحقيق الاستدامة التي هددها الاعتماد على النفط، وتصدى لتهديدات سياسية كبرى لترسيخ دور المملكة الإقليمي القيادي، وما زال يعمل.

عندما يتذكرك شعبك وعندما يفرح فأنت في قلوبهم أيها القائد العظيم وستبقى كذلك، وعندما تجد شعبا يستذكر ميلاد رمز من الرموز فتأكد أنه يعني لهم الكثير، وعندما يحتفل شعب ويفرح بقائده، فتأكدوا إذن أنه «واحد ويسوى في عيونهم ملايين»، إذن فأنت الخير لكل عام وأنت العزم والسلام، وأنت المهيب الهمام وأنت القائد الإمام.

وحضر المعلم والمهندس والطبيب والطفل والمرأة والطاعن في السن ورجل الأمن؛ كلهم حضروا في يوم فرح الشعب بميلاد قائد التغيير الذي قهر المستحيل في وقت وجيز بطموح وإرادة، ليحقق لهذه الدولة ولهذا الشعب طموحاته وليضع المملكة في موقعها الذي تستحقه بين الدول المتقدمة.

أقوال ولي العهد.. طموح وأهداف