بوصلة المملكة تتجه نحو الذكاء الاصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تؤكد استمرار مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها من أجل الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية؛ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول أوامر ملكية تقضي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية، وإنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ووزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنقل إليها المهمات والاختصاصات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، على أن يعدل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى «وزارة الطاقة»، وتعديل مسمى ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.

10 مهام استراتيجية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي:

تسعى من خلالها الحكومة إلى جعل البيانات اقتصادا مساندا ضمن ثورة عالمية في هذا المجال

إطلاق القيمة الكاملة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية لتحقيق طموحات رؤية 2030

تحديد التوجه الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي

ستتعامل الهيئة مع جميع الأصول البيانية الموجودة داخل المملكة سواء الكترونية أو ورقية

ستكون وحدها الجهة المساءلة عن أجندة البيانات الوطنية

تؤسس لمعالجة التحديات القائمة والتي يتوافق نموذجها مع أفضل الممارسات العالمية

تأكيد أهمية البيانات كأولوية وطنية من خلال الإشراف المباشر للقيادة العليا

استثمارها كأصول وطنية من خلال إدارة البيانات الرقمية وتنميتها وتمكينها وتعزيز قدرات المملكة

الاستفادة القصوى من تحول البيانات لنفط القرن الـ21 بقيمة تقدر بتريليون دولار عالميا في عام 2020

الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي

القيادة تواصل مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها للوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية

الإصلاح الحكومي مشواره طويل ويحتاج إلى استمرارية في تنفيذ برامجه ولا يمكن تنفيذه في خطوة واحدة

لن تتوقف وتيرة الإصلاح الهيكلي طمعا في انتقال العمل الحكومي من أفضل إلى أفضل

مواصلة الدولة إصلاحاتها واستمرار دعم السلطة التنفيذية مما يساعدها في تنفيذ رؤية 2030 باعتبارها هدفا استراتيجيا للمملكة

فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، جاء بعد اجتماعات عدة التقى خلالها ولي العهد المختصين في الغرف التجارية الصناعية، واجتماعات فردية له مع كبار الصناعيين، أفضت إلى أن المرحلة القادمة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة

التغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست فقط في استبدال رئيسها، بقدر ما هو تغيير في عمل المنظومة بأكملها، بإحضار شخصية لها خبرتها الطويلة في هذا المجال، مهمته الأولى استئصال الفساد في الرؤوس الصغيرة من الموظفين الحكوميين، بعد استئصال الرؤوس الكبيرة في الحملة التي قادها ولي العهد

المرحلة المقبلة من عمل الهيئة ستؤسس لتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وعدم السماح للبيروقراطية الحكومية بالتأثير سلبا على حرب الحكومة على الفاسدين كبارا كانوا أم صغارا

استبدال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السابق، والذي جرى تعيينه مستشارا في الديوان الملكي رغبة في الاستفادة من خبرته في العمل بالدولة، يأتي ضمن رغبة القيادة في تنظيم أكبر لعمل الهيئة بتصنيف الممارسات الصحيحة لحقوق الإنسان بالمملكة

سيكون الهدف القادم للهيئة بناء كوادرها في السنة الأولى، على أن تستكمل الممارسات المطلوبة في 2020، ثم تبدأ النتائج في الظهور عام 2021 وتنعكس إيجابا على حقوق الإنسان بالمملكة

تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية يأتي استكمالا لقيام هيئات ملكية أخرى في مكة المكرمة والعليا، كما أن تأسيسها يأتي في أعقاب المشاريع الكبرى التي نجحت الهيئة بإطلاقها ومنها مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء ومشروع المسار الرياضي ومشروع الرياض آرت

الدولة لا تمنح المناصب تشريفا بل تكليفا لمن يستحق ثقة القيادة، وكل من يستطيع تحقيق توجهاتها سيبقى في منصبه، ومن لا يستطيع ذلك فإن مصلحة الدولة ومواطنيها هي الأهم دائما

تحويل »هيئة تطوير مدينة الرياض« إلى هيئة ملكية باسم »الهيئة الملكية لمدينة الرياض«

هيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي

تنشأ هيئة باسم »الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي« ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء

ينشأ مرکز باسم »المركز الوطني للذكاء الاصطناعي«، ومكتب باسم »مكتب إدارة البيانات الوطنية«، ويرتبطان تنظيميا بـ»الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي«

وزارة للصناعة

تنشأ وزارة باسم »وزارة الصناعة والثروة المعدنية«، وتنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية

يعدل اسم »وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية »ليكون «وزارة الطاقة«

ديوان المحاسبة

تعديل اسم »ديوان المراقبة العامة« ليكون »الديوان العام للمحاسبة«

العيسى رئيسا للديوان الملكي

يعين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير

الخريف وزيرا للصناعة

يعين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية

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العيبان مستشارا بالديوان الملكي

يعين الدكتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير

العواد من الإعلام إلى حقوق الإنسان

يعين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير

وكان العواد قد شغل مناصب عدة، حيث عمل مستشارا في الديوان الملكي 2018-2019، ووزيرا للإعلام 2017-2018، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا 2015-2017، ومستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية بمكتب ولي العهد (2015-2017)، ومستشارا لأمير الرياض (2010-2013)، ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى تطوير قوانين وإجراءات الاستثمار في السعودية لتشجيع الاستثمار (2004 -2010)، ونائبا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار في الفترة نفسها.

الكهموس رئيسا لمكافحة الفساد

يعفى الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه

يعين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير

إعفاء نائب رئيس الديوان الملكي

يعفى عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه

الغانمي نائبا لوزير العمل

تعفى الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية »للتنمية الاجتماعية« من منصبها

يعين ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية »للتنمية الاجتماعية« بالمرتبة الممتازة

إعفاء رئيس هيئة الأرصاد

يعفى الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه

الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني

يعين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة