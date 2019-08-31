السواحة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعزز من مسيرة الابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيعزز من مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في المملكة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطوير كفاءة الأداء على المستويين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وقال «الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة ولي العهد دلالة واضحة على أن المملكة عازمة على تطوير الحاضر الرقمي وبناء مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار، الأمر الذي يعزز من مسيرة المملكة ورسم مستقبلها نحو الريادة في مجال التقنية والابتكار».

وبين السواحة أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تعزيز مستويات الأداء والإنتاجية ودعم اتخاذ القرار في القطاعات كافة، مما يجعل الخدمات المقدمة للمواطنين أكثر ابتكارا، ويفتح مجالات عدة لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الشباب.