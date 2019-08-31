، تمديد تكليف "العسيري" مديرًا لصحة منطقتي عسير ونجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارًا بتمديد تكليف ”خالد بن عايض عسيري” مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران.

يُشار إلى أن "العسيري" كان قد أحدث نقلة في مستوى الخدمات الصحية في عسير ونجران، أهمها تقليص قوائم الانتظار وتشغيل مراكز صحية مناوبة على مدار الساعة ودعم المستشفيات في المحافظات وتطوير بيئات العمل واستحداث العديد من التخصصات .