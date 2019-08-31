- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
واصلت وكالة البلديات الفرعية حملاتها الرقابية ممثلة في قسم متابعة الناقلات وجولاتها الميدانية المكثفة على مدار 24 ساعة بهدف مكافحة الظواهر السلبية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات أسفرت عن ضبط (318) ناقلة مخالفة، تنوعت ما بين صهاريج مياه صرف صحي وقلابات كانت تستغل الأراضي الفضاء والطرق لضخ المياه في مواقع غير مصرح لها وتضايق سكان الأحياء.
وأشار المهندس الزهراني إلى أنه تمت مخاطبة إدارة الجوازات حيال ترحيل سائقي الصهاريج المخالفة، مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على البيئة الصحية.
وأعربت أمانة محافظة جدة عن شكرها للسكان على تعاونهم في القضاء على المخالفات البلدية، ودعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 بلدي، أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.
31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 11:51 PM
إثر جولات نفذتها وكالة البلديات الفرعية لمكافحة الظواهر السلبيةحملة لأمانة جدة تطيح بـ 318 قائد ناقلة مخالفة وإحالته للجوازات لترحيله
واصلت وكالة البلديات الفرعية حملاتها الرقابية ممثلة في قسم متابعة الناقلات وجولاتها الميدانية المكثفة على مدار 24 ساعة بهدف مكافحة الظواهر السلبية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات أسفرت عن ضبط (318) ناقلة مخالفة، تنوعت ما بين صهاريج مياه صرف صحي وقلابات كانت تستغل الأراضي الفضاء والطرق لضخ المياه في مواقع غير مصرح لها وتضايق سكان الأحياء.
وأشار المهندس الزهراني إلى أنه تمت مخاطبة إدارة الجوازات حيال ترحيل سائقي الصهاريج المخالفة، مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على البيئة الصحية.
وأعربت أمانة محافظة جدة عن شكرها للسكان على تعاونهم في القضاء على المخالفات البلدية، ودعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 بلدي، أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.
، حملة لأمانة جدة تطيح بـ 318 قائد ناقلة مخالفة وإحالته للجوازات لترحيله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حملة لأمانة جدة تطيح بـ 318 قائد ناقلة مخالفة وإحالته للجوازات لترحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.