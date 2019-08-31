مدينة سعودية تسجل أعلى درجة حرارة اليوم “السبت”

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها على موقع «تويتر» عن أعلى درجات الحرارة التي سجلها المركز الأقليمي للتحاليل والتوقعات اليوم «السبت»، حيث سجلت الأحساء والقيصومة 48 درجة مئوية، تلتها الدمام 47 درجة مئوية وسجل مرصد رفحا 46 درجة مئوية.

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