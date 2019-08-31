أمانة الجوف ترد على ما جرى تداوله حول “ضبط مطعمين بسكاكا يبيعان لحم كلاب”

أكدت أمانة منطقة الجوف أنه لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مطعمين بسكاكا ببيع لحم كلاب على الزبائن.

وأوضحت أن الصورة المتداولة كانت ضمن جولات مراقبي صحة البيئة في أحد المطاعم قبل عدة سنوات عند ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك. ودعت الأمانة الجميع إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول مثل هذه الإشاعات التي تثير البلبلة.