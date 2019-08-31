قال زياد الجهني، محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية، إن المنخفضات الجوية والسُّحب تبدأ من غد الأحد بالاقتراب أكثر، ويبدأ موسم الأمطار في مقابل بداية نهاية الصيف.
وتفصيلاً، قال “الجهني” إن غدًا 1 سبتمبر هو أول أشهر الخريف بعد نهاية أشهر الصيف، وفيه تبدأ المنخفضات الجوية والسُّحب بالاقتراب أكثر، ويبدأ موسم الأمطار. وأضاف بأن ساعات الليل تزداد على حساب النهار بعكس الصيف، وتنخفض درجات الحرارة، ويصبح الليل باردًا، وتعتدل الحرارة أثناء النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر “الجهني”: غدًا بداية مغادرة الصيف وحلول موسم الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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