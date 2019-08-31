شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن من صنعاء قرارات حوثية جريئة .. والمشاط يلغي كافة قرارات الرئيس الراحل .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت مليشيا الحوثي اليوم السبت قرارًا جريئًا هو الأول من نوعه بعد تعيين سفير لدى طهران.

وفي التفاصيل، أعلنت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، اليوم، صدور قرارات لرئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط، بإنشاء جهاز الأمن والمخابرات، ودمج ثلاث وحدات أمنية، وإلغاء كافة القرارات الجمهورية السابقة بشأنها.

ونشرت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية خبرًا اطلع "ناس تايمز" على تفاصيله، قالت إن مهدي المشاط أصدر اليوم، القرار رقم (155) لسنة 2019م بإنشاء جهاز الأمن والمخابرات.

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واشتمل القرار الحوثي على (17) مادة موزعة على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: التسمية والتعاريف .

الفصل الثاني: الأهداف والاختصاصات العامة.

الفصل الثالث: أحكام عامة وختامية.

ونصت المادة (15): بموجب هذا القرار يدمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي في جهاز الأمن والمخابرات.

كما نصت المادة (16): تلغى أي قرارات جمهورية سابقة بهذا الشأن.

ونصت المادة الأخيرة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وفي صعيد متصل، أصدر المشاط قرارًا بتعيين (اللواء عبدالحكيم هاشم علي الخيواني) رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات، و(اللواء الدكتور عبدالقادر قاسم أحمد الشامي) نائبا لرئيس الجهاز.

وتأتي هذه القرارات، بعد أيام من تعيين المليشيات سفيرًا لها لدى طهران، وهي خطوة جريئة، لم تكن مليشيا الحوثي لتفعلها لولا حصولها على ضوء أخضر، بعد التحالف الإماراتي الإيراني الجديد، ودعم أبوظبي للانقلاب على الشرعية اليمنية في عدن.