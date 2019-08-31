شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يشفي غليل اليمنيين ويفتح النار على ”الإمارات” لأول مرة.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الكاتب اليمني المعروف الدكتور محمد جميح، عن دليل قاطع يثبت بأن الإمارات تستهدف الحكومة الشرعية ولا تستهدف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال جميح في تغريدة له على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي": "حجم النار الذي أرسلته طائرات الإمارات على الجيش اليمني عكس حجم الحقد على مشروع الدولة اليمنية التي يمثلها هذا الجيش".

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وأضاف: "كان بإمكان الطائرات إطلاق ضربات تحذيرية لو كان الأمر منع الجيش من دخول عدن، لكن النار التي قتلت وجرحت المئات كانت دليلاً على أن الإمارات تستهدف الشرعية لا الحوثيين".

ومضى بقوله: "لم تنكر الإمارات جريمتها في بلادنا.. لم تقل إنه خطأ غير مقصود..٣٠٠ بين شهيد وجريح قالت عنهم الإمارات إنهم إرهابيون..هذا هو خطاب الحوثيين في حق الجيش الشرعي".

وختم بقوله: "ليست الإمارات بالوكيل الحصري للحرب على الإرهاب.. هناك تقارير دولية تدينها... لن ينسى اليمنيون هذه الجريمة.. نصبر ولا ننسى".

ويعد هجوم جميح على الإمارات، هو الأول من نوعه بعد محاولاته في عدة منشورات ومقالات على توحيد جهود الأطراف في اليمن والتحالف لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي في صنعاء المدعوم من إيران.