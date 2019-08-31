شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات عسكرية رئاسية حاسمة بشأن هذه المحافظة الجنوبية.. شاهد ما جاء فيها (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت توجيهات حكومية بترقيم "قوات النخبة الشبوانية" المنضوية سابقا تحت المجلس لانتقالي الجنوبي, ضمن قوات الجيش الوطني.

وبعث محافظ محافظة "شبوة" محمد صالح بن عديو رسالة إلى رئيس الجمهورية المشير "عبد ربه منصور هادي" اوضح فيها انه وبناء على توجهاته باستقبال افراد النخبة الشبوانية وتأهليهم وتسجيلهم ضمن قوام الجيش الوطني, تم اختيار محور عتق لاستقبالهم.

طالبا من الرئيس بتوجيه المختصين في دائرة شؤون الأفراد بإنزال لجنة تقوم بتسجليهم مع التوجيه للقاعدة الإدارية في عدن بتوفير الغذاء والفرشان وبقية المسلتزمات التي تساعد في استقبال اجراءات تسجيلهم.

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واستجاب رئيس الجمهورية لرسالة المحافظة بن عديو, حيث وجه وزير الدفاع اللواء محمد علي المقدشي باستيعاب افرد النخبة ضمن الجيش الوطني.

وشهدت محافظة شبوة الاسبوع الماضي مواجهات بين قوات الجيش الوطني, وقوات النخبة الشبوانية المنضوية تحت المجلس الانتقالي الجنوبي, انتهت بسيطرة الجيش على المحافظة, بعد إعلان عدة الوية تابعة للنخبة ولائها للجيش .