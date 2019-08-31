بـ48 درجة.. «الأحساء والقيصومة» تسجلان أعلى درجات الحرارة في السعودية اليوم

كشف المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة اليوم السبت.
ووفق ما جاء في الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر «تويتر»، سجَّلت منطقتا «الأحساء والقيصومة» أعلى درجة حرارة بـ48 درجة.
كما سجلت منطقة الدمام 47 درجة، ومنطقة رفحا 46 درجة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت -في تقريرها عن طقس اليوم السبت- استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة –عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن السماء ستبقى غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على المدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم، فيما تنشط الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على طول ساحل البحر الأحمر.
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