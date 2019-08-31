السديس يُشيد بالأوامر الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم السبت، بالأوامر الملكية الصادرة عن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح السديس أن «الملك يحمل همَّ الوطن والمواطن، ويسعى دائمًا إلى اختيار الكفاءات الذين يعملون ويسهرون ويبذلون قصارى جهدهم في خدمة وطننا المعطاء وشعبنا الكريم، بهدف الارتقاء به، ومزاحمة القمم، ومتاخمة الأمم، وتحقيق حياة كريمة تملؤها الراحة ويكتنفها الأمن والأمان».

ورفع السديس أكف الضراعة لله -سبحانه وتعالى- أن يكلأ خادم الحرمين وولي عهده الأمين برعايته، وأن يوفقهما إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ما يقومان به من أعمال جليلة في موازين حسناتهما.