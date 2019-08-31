«تعليم جازان»: تطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يحيى عطيف، أن خطط الدراسة بمدارس الحد الجنوبي تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة وفي مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي. وأشار عطيف، إلى أنه لذلك جاء توجيه وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440 / 1441هـ وهو ما قام «تعليم جازان» بتطبيقه ووضع الخطط المناسبة لنجاحه. وأكد أن مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تحظى بمتابعة الوزارة لخططها وبرامجها كافة عبر الزيارات الميدانية والخطابات الرسمية التي توضح الخطط المناسبة لكل مرحلة.

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