توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة بعدة مناطق.. الأحد

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس ليوم غد الأحد، لافتة إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: «توقع نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق (الرياض، المدينة المنورة، والقصيم، والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة».

ولفتت الهيئة إلى أنه «من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة)، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة»، فيما أكدت الهيئة على «امتداد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية من المدينة» .

وتوقعت الهيئة، نشاط الرياح السطحية على البحر الأحمر، لتكون غربية إلى شمالية غربية، وبسرعة 45 كم/ساعة، أما الموج فيتراوح بين من متر إلى مترين. وبالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة .وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

ووفق خرائط الطقس، فمن المنتظر أن تشهد مدينة الإحساء أعلى درجة حرارة لتصل إلى 48 درجة والصغرى بها 32 درجة. وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد على أنحاء المملكة كافة: