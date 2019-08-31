من أجل عام دراسي صحي.. إطلاق «صحتي في مدرستي» بحفر الباطن

أطلقت الشؤون الصحية بحفر الباطن، حملة «صحتي في مدرستي» لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الخميس الماضي، وذلك من أجل عام دراسي صحي.
وأطلقت «صحة حفر الباطن» الحملة بالتزامن مع العام الدراسي الجديد بمعرض تثقيفي وأركان توعوية ومبادرات وقائية وفحوصات إلى جانب تعريف الجمهور بالبرامج والمبادرات الصحة المدرسية.
وتهدف الحملة لرفع معدل الوعي الصحي لدى الطلاب في كيفية المحافظة على الصحة العامة، إلى جانب التوعية بالمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان وإجراء الفحوصات لهم؛ لتعزز من صحتهم الغذائية وإرشادهم إلى النمط الغذائي الصحيح، ويتضمن المعرض برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال.
وصاحب الحملة أركان خاصة بالتعريف بممارسة وأهمية الرياضة ومكافحة التدخين والإقلاع عنه.
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