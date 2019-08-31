أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبد الله الخليوي، بعد عصر اليوم السبت، بجامع أبو بكر الصديق، بمحافظة العيدابي؛ صلاة الميت على الشهيد محمد سالم حسن مرتام الغزواني أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد خلال أداء واجبه دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
ونقل الخليوي تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إلى والد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، إلى أسرة شهيد الواجب، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبَّر ذوو الشهيد الغزواني، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة ببذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، محافظ العيدابي، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية ، ومشايخ قبائل بلغازي وجمع من الأهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليوي ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي شهيد الحد الجنوبي محمد الغزواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.