20 مدرسة للطفولة المبكرة في الرس والبدائع

تستقبل 15 مدرسة بنات طلاب الصفوف الأولية لتتولى تعليمهم معلمات في تعليم محافظة الرس، حيث احتضنت المحافظة 8 مدارس (الابتدائية 19، 16،7،10،23،9،1 و15) و7 خارجها (ابتدائية قصر بن عقيل، ابتدائية هويشلة، المطيوي، الخشيبي، دخنة الثانية، فيضة دخنة، دخنة الأولى)، بينما تستقبل 5 مدارس بنات في البدائع تسجيل طلاب صفوف أولية (الابتدائية 6، 3، 2، علباء، 7).

رياض الأطفال

كشفت رئيسة قسم رياض الأطفال والطفولة المبكرة بتعليم محافظة الرس شيخة الحربي، أن طلاب الصفوف الأولية مستقلون في فصول ودورات مياه مخصصة ويقوم بتدريسهم المعلمات في الفصول. وقالت لـ«دوت الخليج»: إن الطفولة المبكرة مبادرة من وزارة التعليم مدتها 5 أشهر استثمرت في 47 إدارة تعليم، وكان نصيب الرس 15 مدرسة داخل المحافظة والقطاعات التابعة لها، مشيرة إلى أن الطفولة المبكرة تشمل مسارين الأول رياض أطفال «فصول بنين وبنات»، والمسار الثاني صفوف بنين تدمج مع مدارس البنات، وفيها خصوصية تحفظ حق الطفل ولأولياء الأمور الخيار في التسجيل. وأضافت الحربي «أن طلاب الصف الأول تحضر معهم والدتهم ولا يحضر ولي الأمر».

مشروع وطني

قال المتحدث الرسمي لتعليم الرس الدكتور فهد العايد لـ«دوت الخليج»: إن الركن التعريفي عن الطفولة المبكرة مشروع وطني جديد له أهدافه وغايات على المدى البعيد، وأضاف «لدينا مرافق تعليمية كبيرة جدا بحيث يتم إسناد تدريس الطفولة المبكرة لزميلاتنا المعلمات، فالأنثى هي الأقرب للطفل في هذه المرحلة العمرية، وإن ولية الأمر هي من ستتابع حالة الابن داخل المدرسة».