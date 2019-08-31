انطلاق مبادرة إياب في المدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انطلاق مبادرة «إياب» بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة يوم الأربعاء المقبل، وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى خلال حج هذا العام 1440، نحو 30 ألف حاج وحاجة من (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، وتساهم كافة الجهات المعنية في المبادرة، وهي: إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، ووزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة الحج والعمرة، ورئاسة أمن الدولة، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة العامة للجمارك، ومركز المعلومات الوطني، والهلال الأحمر، بالإضافة لمساهمة لجنة السقاية والرفادة التي تشرف عليها إمارة مكة، عبر تقديم وجبات مجانية لكل حجاج المبادرة. وستطبق المبادرة في مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومن المتوقع أن يتم التوسع مستقبلا في تطبيق المبادرة، على أن تشمل إجراءات قبول الأمتعة المسبق كافة فئات المسافرين من كافة مطارات المملكة عبر منصة إياب.



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