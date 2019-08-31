ندوة عالمية لذوي الإعاقة

يستعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لإقامة ندوة عالمية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة في صفر المقبل، تحت عنوان (تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة.. تقويم للواقع واستشراف للمستقبل) برعاية من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. وصرح الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم، بأن الندوة تأتي ضمن مشروعات المجمع العلمية في سبيل خدمة كتاب الله والعناية بعلومه لذوي الإعاقة، وتحقق عدة أهداف علمية واعدة تصب في خدمة فئة هامة من المجتمع، كإيصال تعليم القرآن الكريم ومعانيه بالصورة الميسرة، وتيسير تعلمه ودراسة علومه وأحكامه في العالم الإسلامي، ووضع الحلول المؤدية للتغلُّب على تحديات تعليم القرآن الكريم لهذه الفئة، وإبراز الجهود والإنجازات التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال.



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