صحتي في مدرستي تستعين بلغة الإشارة

وتهدف الحملة التي شملت جميع المراكز الصحية التابعة لشرق جدةـ إلى محاصرة سمنة طلاب وطالبات المدارس السعودية بجميع مراحلها، وخفض معدلات تسوس الأسنان، ومراقبة الصحة العامة للطلاب وأولياء أمورهم، ضمن أجواء ترفيهية وتوعية تدفعهم للكشف المبكر، ونشر التثقيف الصحي، وتعريف المجتمع عامة والطلاب وأولياء أمورهم ببرنامج الفحص الاستكشافي. وأكدت الدكتورة أحلام نتو التي تعمل في تجربة المريض (مكتب أولوية) بمستشفى شرق جدة، أن الصم فرحوا لوجود ترجمة لغة الإشارة الطبية، حيث من حقهم أن تكون لهم التوعية الطبية، مشيرة إلى أن الحملة تسعى إلى التوعية حول برامج ومبادرات الصحة المدرسية، وتركيز الاهتمام على الفحص الاستكشافي الشامل لجميع الطلاب والطالبات من سن 5 إلى 18 سنة، للتعرف مبكرا على الأمراض ووضع خطة لمواجهتها.
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