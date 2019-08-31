كشف مدير مشروع الاستشاري الزائر بجمعية الإحسان الطبية الخيرية الأخصائي ناصر محمد القحطاني، أن عدد المستفيدين من مشروع استشاري الزائر لمستشفى الدرب العام أمس بلغ 400 سعودي ومقيم، وجرى تحويل 34 حالة إلى مستشفى الملك فهد بجازان و19 حالة لمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وحالة واحدة لمستشفى الدرب العام، مشيرا إلى أن الاستشاريين والأخصائيين والفنين باشروا مهامهم أمس في قسم العيادات الخارجية، وتوزع الفنيون والأخصائيون على أقسام المختبر والأشعة والصيدلة، كما قدم مدير مستشفى الدرب العام علي بن محمد أبوشقاره ونائبه علي عداوي كل الخدمات والتسهيلات لتنفيذ البرنامج وخدمة المرضى والمراجعين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 400 مستفيد من استشاري الزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.