تأخر وسحب مشاريع للتدريب التقني والمهني

ما زالت مشاريع الكلية التقنية للبنات، والكلية التقنية للبنين، والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة المجاردة، والتابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تعاني من التعثر والتأخر، فيما لا يزال الأهالي ينتظرون استكمال تنفيذ تلك المشاريع. من جانبه، قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، إنه تم سحب مشروع الكلية التقنية للبنات من المقاول السابق، وتم طرح الأعمال المتبقية في منافسة عامة، وجارٍ استكمال إجراءات الترسية على المقاول الجديد. وأضاف: فيما يخص مشروع المعهد الصناعي الثانوي فقد تعثر المقاول في تنفيذ المشروع، واتخذت المؤسسة الإجراء النظامي، وتقدم المقاول بخطة عمل جديدة، وجارٍ تنفيذ المشروع. وأكد حرص المؤسسة على تنفيذ خطتها للتوسع في مشاريعها الإنشائية، لتوفير البرامج التدريبية لأكبر عدد من المتدربين والمتدربات.



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