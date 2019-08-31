تراحم الباحة توزع 165 حقيبة مدرسية

وأوضح رئيس اللجنة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيلة، أن برنامج الحقائب المدرسية يأتي في إطار اهتمام تراحم بطلاب الأسر المستفيدة من برامجها، خاصة مع بدء العام الدراسي، مشيرا إلى أن الحقيبة الواحدة تشتمل على العديد من الأدوات المدرسية اللازمة للطلاب والطالبات.
وأعرب آل نسيلة عن شكره للداعمين المشاركين في برامج الجمعية، داعيا الميسورين من أبناء وبنات المنطقة إلى مد يد العون والمساعدة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المحتاجة، لا سيما مع بدء العام الدراسي الجديد، واقتراب دخول فصل الشتاء بالمنطقة.
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