

جدة 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

واصلت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية وجولاتها الميدانية المكثفة على مدار 24 ساعة بهدف مكافحة الظواهر السلبية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضاري داخل الأحياء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات أسفرت عن ضبط (318) ناقلة مخالفة تنوعت ما بين صهاريج مياه صرف صحي وقلابات كانت تستغل الأراضي الفضاء والطرق لضخ المياه في مواقع غير مصرح لها وتضايق سكان الأحياء ، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة إدارة الجوازات حيال ترحيل سائقي الصهاريج المخالفة، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على البيئة الصحية.

ودعت أمانة محافظة جدة السكان إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 بلدي أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

//انتهى//

22:00ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تضبط 318 شاحنة مخالفة داخل الأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.