شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: الأوامر الملكية تعزيز للمنظومة المؤسسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي ( الباحة )

عدّ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، استكمالاً للرؤية التطويرية الشاملة والتنموية لتعزيز حيوية المنظومة المؤسسية، والاستفادة من الكفاءات المتميزة من أبناء هذا الوطن الغالي.

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وأكد الأمير حسام أن القيادة الحكيمة أيدها الله لا تألو جهداً في الدعم الدائم لتنمية هذه البلاد في شتى المجالات،ومواكبة العصرنة والتحديث عبر القرارات الكريمة ومنها إنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية وارتباطهما بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في سبيل الارتقاء بالعمل التقني والحكومة الإلكترونية.

ونوه بإنشاء وزارة وزارة الصناعة والثروة المعدنية و تعديل اسم ديوان المراقبة العامة إلى مسمى الديوان العام للمحاسبة وتحويل هيئة تطوير الرياض الى الهيئة الملكية في الرياض ما يعد دليلاً واضحاً على حرص القيادة الرشيدة لتحقيق انتاجية عالية واستراتيجية عمل تهدف إلى تحقيق الأهداف التحديثية.

وأشاد بالقرارات الملكية المواكبة رؤية المملكة 2030؛ لمواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق الرفعة والازدهار والتقدم لوطننا الغالي وأبنائه؛ مؤكداً أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، أحلّت إنسان هذه البلاد العزيزة في أول اهتماماتها حرصاً منها على تحقيق الرقي بالوطن وأبنائه.