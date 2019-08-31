شكرا لقرائتكم خبر عن ابن بريك: لا نقبل الإساءة للشماليين.. والتصعيد «إخواني»! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، رفضهم التام لأي إساءه توجه للشماليين، لافتاً إلى أن التصعيد الإعلامي بهذا الشأن من صنع «الإخونج».

وقال بن بريك عبر «تويتر» اليوم (السبت): «لا نقبل بالإساءة لإخوتنا الشماليين أبداً، لا على مستوى الإعلام، ولا على مستوى مواقع التواصل، ولا على المستوى الجماهيري الشعبي والشارع العام، هم معنا يمارسون حياتهم وعملهم التجاري والحكومي».

وأضاف: «وضعنا غرفة عمليات خاصة لتلقي الشكاوي لأي إساءة، والتصعيد الإعلامي من قبل «الإخونج».. فتنبهوا».