الكهموس: بعد الكبار.. حان الوقت لمحاربة صغار الفاسدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع مازن الكهموس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

وأعرب عن تطلعه لتحقيق تطلعات القيادة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في مجال مكافحة الفساد، داعيا الله أن يحفظ هذا البلد وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وأكد مازن الكهموس أن الأمير محمد بن سلمان، وجهه بحديث شديد اللهجة، بأن المرحلة المقبلة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار، بعد أن تخلصت البلاد من الرؤوس الكبيرة الفاسدة.

وذكر الكهموس، في حديث مع قناة العربية أن برنامج عمل الهيئة سيركز على القضاء على الإجراءات البيروقراطية المعمول بها في السابق، قائلا: نحاول أن نقضي على الإجراءات المعمول بها في السابق بين المباحث الإدارية والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد؛ بحيث تنعكس إيجابا على قيام الهيئة بالدور المنوط بها.

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وأضاف: نحاول بقدر المستطاع أن يأخذ كل مواطن حقه المشروع، سواء في تقديمه للمشاريع الحكومية أو المنافسة عليها، أو في تخليص المعاملات الحكومية للمواطنين.

وقال «وجهني ولي العهد بأن نحاول قدر المستطاع التغيير في منظومة عمل الهيئة، بحيث نقضي على الإجراءات البيروقراطية السابقة، التي كانت تحدث بين المباحث الإدارية والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد».

وتابع: كما وجهني ولي العهد بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من جميع الجهات الحكومية المعنية بذلك، حتى نضمن عدم تكرار الإجراءات البيروقراطية السابقة.

وشدد على أن ولي العهد وجهه بحديث شديد اللهجة، بأن المرحلة المقبلة ستركز على محاربة الرؤوس الفاسدة المتوسطة والصغيرة، بعد أن تخلصت البلاد من الرؤوس الكبيرة الفاسدة.

وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد أن ولي العهد وجهه بإبلاغه شخصيا وبشكل مباشر عن أي وزير لا يتعاون مع إجراءات مكافحة الفساد في المرحلة المقبلة.