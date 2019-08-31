6 آلاف مفقود مصيرهم مجهول في نينوى العراقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الموصل
طالبت محافظة نينوى العراقية أمس الحكومة الاتحادية في بغداد بمعرفة مصير 6000 من أبناء المحافظة فقدوا منذ سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل عام 2014.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار لوكالة الأنباء الألمانية إن «نحو 6000 شخص من أبناء محافظة نينوى ما زال مصيرهم مجهولا منذ أربعة أعوام، تشكل نسبة الإطفال منهم 10 %، فيما يشكل النساء 20 %»، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية والجهات الأمنية غير جادين بالبحث أو معرفة مصيرهم.
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